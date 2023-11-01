Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил главе Meta* Марку Цукербергу миллиард долларов за переименование Facebook. Он предложил название "Faceboob", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Babylon Bee.
Илон Маск считает, что такой ребрендинг сделает пользователей Facebook гораздо счастливее и уже разработал несколько идей для нового логотипа сайта. Он утверждает, что эти идеи весьма привлекательны и добавил, что его намерения направлены на благо человечества.
Марк Цукерберг не проигнорировал предложение Маска и выразил свои размышления по этому поводу в соцсетях. Он признался, что сначала хотел проигнорировать шутку Маска, но затем задумался над идеей переименования.
"Я бы солгал, если бы сказал, что не задумался об этом ни на минуту. В Faceboob действительно что-то есть…", — заявил Цукерберг
Илон Маск опубликовал ссылку на статью из The Babylon Bee в своем аккаунте в социальных сетях и подчеркнул, что все еще считает "Faceboob" отличным названием.
* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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