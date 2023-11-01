Илон Маск предложил Марку Цукербергу переименовать Facebook* в Faceboob

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил главе Meta* Марку Цукербергу миллиард долларов за переименование Facebook. Он предложил название "Faceboob", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Babylon Bee.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Илон Маск считает, что такой ребрендинг сделает пользователей Facebook гораздо счастливее и уже разработал несколько идей для нового логотипа сайта. Он утверждает, что эти идеи весьма привлекательны и добавил, что его намерения направлены на благо человечества.

Марк Цукерберг не проигнорировал предложение Маска и выразил свои размышления по этому поводу в соцсетях. Он признался, что сначала хотел проигнорировать шутку Маска, но затем задумался над идеей переименования.

"Я бы солгал, если бы сказал, что не задумался об этом ни на минуту. В Faceboob действительно что-то есть…", — заявил Цукерберг

Илон Маск опубликовал ссылку на статью из The Babylon Bee в своем аккаунте в социальных сетях и подчеркнул, что все еще считает "Faceboob" отличным названием.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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