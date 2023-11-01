Во время беседы с комиком, актером и телеведущим Джо Роганом миллиардер Илон Маск вновь поразил общественность своими высказываниями, сообщает "Московский комсомолец".
Одна из тем, поднятых Илоном Маском, была связана с эпидемией COVID-19. Он утверждал, что лечение пациентов с использованием искусственной вентиляции лёгких наносит больший вред, чем само заболевание. Он также высказал критику в адрес рекомендации ношения медицинских масок, утверждая, что они скорее вредят, чем помогают.
Однако, возможно, самым запоминающимся моментом интервью стала стрельба из лука по автомобилю Tesla Cybertruck в гараже Маска. Роган заключил пари на один доллар, что стрела пройдет через дверь, но проиграл. Вместо этого в двери этого автомобиля осталась только вмятина.
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