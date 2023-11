Илон Маск раскритиковал аппараты ИВЛ и медицинские маски

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Во время беседы с комиком, актером и телеведущим Джо Роганом миллиардер Илон Маск вновь поразил общественность своими высказываниями, сообщает "Московский комсомолец".

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Одна из тем, поднятых Илоном Маском, была связана с эпидемией COVID-19. Он утверждал, что лечение пациентов с использованием искусственной вентиляции лёгких наносит больший вред, чем само заболевание. Он также высказал критику в адрес рекомендации ношения медицинских масок, утверждая, что они скорее вредят, чем помогают.

Однако, возможно, самым запоминающимся моментом интервью стала стрельба из лука по автомобилю Tesla Cybertruck в гараже Маска. Роган заключил пари на один доллар, что стрела пройдет через дверь, но проиграл. Вместо этого в двери этого автомобиля осталась только вмятина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Elon Musk on Buying Twitter and Turning It Into X