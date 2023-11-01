Первые палестинцы, эвакуированные из Газы, пересекли границу Египта

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Первая группа беженцев, покинувшая сектор Газа, пересекла границу Египта. Это случилось сегодня в рамках договорённости, достигнутой при посредничестве Катара. Палестинцев перевозили на каретах скорой помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах. Египетская сторона проводит проверку прибывших.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщает информационное агентство Reuters, эвакуация происходила на фоне бомбардировок палестинского анклава израильскими силами с суши, моря и воздуха. 1 ноября Израильтяне продолжили наступление на боевиков из группировки ХАМАС.