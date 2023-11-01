Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные страны должны осознать, что у Украины нет перспектив на победу. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, сообщает Газета. Ru.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Зеленский, это уже конец, пришло время признать это и сделать выводы: прекратите поставки оружия и миллиарды!" — гласит его заявление.

Также политик подчеркнул, что даже западные СМИ все чаще говорят о неудачах украинской армии.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании в Министерстве обороны, заявил, что вооруженные силы Украины уменьшаются, а у солдат усиливается деморализация. По его словам, Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия и боеприпасов со стороны НАТО, в то время как российские вооруженные подразделения успешно продвигаются вперед и занимают выгодные позиции.