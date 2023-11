Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

Your browser does not support the audio element.

Западные страны должны осознать, что у Украины нет перспектив на победу. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, сообщает Газета. Ru.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.