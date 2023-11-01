Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

Западные страны должны осознать, что у Украины нет перспектив на победу. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, сообщает Газета. Ru.
"Зеленский, это уже конец, пришло время признать это и сделать выводы: прекратите поставки оружия и миллиарды!" — гласит его заявление.
Также политик подчеркнул, что даже западные СМИ все чаще говорят о неудачах украинской армии.
1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании в Министерстве обороны, заявил, что вооруженные силы Украины уменьшаются, а у солдат усиливается деморализация. По его словам, Киев терпит поражение, несмотря на поставки оружия и боеприпасов со стороны НАТО, в то время как российские вооруженные подразделения успешно продвигаются вперед и занимают выгодные позиции.
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