В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с их питомцами

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Валлонского региона Бельгии разъяснили порядок погребения местных жителей вместе с их питомцами.

Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чиновники заявили, что для осуществления задуманного в первую очередь нужно учесть время смерти животного. Оно должно наступить до ухода из жизни хозяина. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что эвтаназия питомца после кончины владельца запрещена.

"Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно", — цитирует агентство сообщение местной администрации.