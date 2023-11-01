Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Портниха Любовь Аксёнова раскрыла суть отношений Пугачёвой с Галкиным*: различаются по характеру
Врач Белоусов назвал группы людей, которым нельзя пить кофе
В тюменской колбасе обнаружили сильные антибиотики
СК РФ потребовал заочно арестовать Толоконникову* за оскорбление чувств верующих
Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле
В Екатеринбурге кондуктор выгнала из автобуса 10-летнюю девочку
ХАМАС взял в заложники в Израиле детского врача из Ростова-на-Дону с дочерью и внуком
Первые палестинцы, эвакуированные из Газы, пересекли границу Египта
Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины

В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с их питомцами

0:44
Мир

Власти Валлонского региона Бельгии разъяснили порядок погребения местных жителей вместе с их питомцами.

В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с их питомцами
Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чиновники заявили, что для осуществления задуманного в первую очередь нужно учесть время смерти животного. Оно должно наступить до ухода из жизни хозяина. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что эвтаназия питомца после кончины владельца запрещена.

"Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно", — цитирует агентство сообщение местной администрации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Последние материалы
ХАМАС взял в заложники в Израиле детского врача из Ростова-на-Дону с дочерью и внуком
Первые палестинцы, эвакуированные из Газы, пересекли границу Египта
Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины
Французский политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины
В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с их питомцами
Республиканец Комер: у Байдена оказались "отмытые" из Китая 40 тысяч долларов
Диетолог призвала сократить употребление красного мяса после 50 лет, чтобы избежать ишемии и инфаркта мозга
Под Апатитами сгорела база отдыха
Франция будет закупать уран у Казахстана
В России создали дрон "Хруст", обнаруживающий радиацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников