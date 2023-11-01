Республиканец Комер: у Байдена оказались "отмытые" из Китая 40 тысяч долларов

Комитет надзора Палаты представителей США опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного на имя американского президента Джо Байдена и представляющего собой средства, полученные из Китая и считаемые легализованными незаконным образом. Об этом заявил председатель комитета от Республиканской партии Джеймс Комер в среду в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
"Сорок тысяч долларов, являющиеся результатом незаконных финансовых операций с Китаем, обнаружены на банковском счете Джо Байдена в виде личного чека", — сообщил он.
Комер также опубликовал копию самого чека, утверждая, что он находится в распоряжении надзорного комитета. Согласно документу, подлинность которого пока не подтверждена в Белом доме, чек на сумму 40 тысяч долларов был выписан 3 сентября 2017 года на имя Байдена от имени Сары Байден, супруги его родного брата Джеймса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.