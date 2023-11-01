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Иранец установил мировой рекорд, построив башню из четырех арбузов

1:01
Мир

Иранец создал рекорд, построив башню из четырех арбузов, и его достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщает издание UPI. Согласно словам мужчины, на достижение этого результата ушло несколько месяцев тренировок.

Иранец установил мировой рекорд, построив башню из четырех арбузов
Фото: https://search.creativecommons.org/

За рекорд отвечает 43-летний профессор в области гражданского строительства и владелец строительной компании Ашкан Рохолла Дошманзиари. Он рассказал, что первые попытки строить башни из арбузов он предпринимал еще в детстве, помогая своему отцу на ферме.

Однако перед установлением рекорда Ашкан потратил несколько месяцев на тренировки, чтобы научиться правильно балансировать фрукты и удерживать их друг на друге. Теперь он рад, что его усилия не прошли даром, и его имя внесено в историю.

"В целом мне нравится размещение вещей одна на другой, потому что это сочетание красоты, стабильности и личного вызова", — поделился мужчина.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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