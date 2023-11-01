Франция будет закупать уран у Казахстана

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Во время своего визита в Казахстан президент Франции Эмманюэль Макрон подписал 6 соглашений.

Фото: phonoteka

В их число входит и декларация о сотрудничестве по стратегическому минеральному сырью, включая уран. Потребность Франции в уране связана с тем, что традиционный источник этого ресурса в Нигере теперь недоступен для европейских стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать рабочую группу для ускорения реализации всех принятых на встрече решений.

"За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг $2,7 млрд",- сказал господин Токаев.

Президент Казастана также заметил, что за последние 15 лет его страна привлекла около 18,7 миллиардв долларов французских инвестиций.

В ходе визита президенты Франции и Казахстана заодно заключили соглашения о совместном строительстве ветроэлектростанции и об обслуживании железнодорожной техники, о поставках вакцины против ящура, об учреждении группы Французского агентства и об открытии французских школ.