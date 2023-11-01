Латвия передаст Украине 50 автомобилей, конфисконванных у пьяных латвийских водителей.
Общая стоимость машин составит 56 тыс. евро.
Предназначены машины для работающих полтавской и харьковской больниц, городской администрации города Херсон и других учреждениях в Херсонской области.
Это не первый подобный случай - в марте 2023 года Украина уже получила 8 автомобилей от организации Agendum, занимающейся помощью Украине. Те машины были также отобраны у осуждённых за вождение в нетрезвом виде.
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