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Tesla одержала победу в первом суде о смертельной аварии с автопилотом

2:39
Мир

Суд округа Риверсайд в Калифорнии принял решение о том, что система автопилота в автомобиле Tesla несет меньшую ответственность в смертельном ДТП, которое произошло в 2019 году недалеко от Лос-Анджелеса. Это стало первой победой компании в серии судебных исков, связанных с авариями ее автомобилей, находящихся на автопилоте, как сообщает CNBC.

Tesla одержала победу в первом суде о смертельной аварии с автопилотом
Фото: Openverse by nitot is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сама трагедия разыгралась в 2019 году на скоростной трассе к востоку от Лос-Анджелеса. Автомобиль Tesla Model 3, управляемый Мика Ли, двигался со скоростью около 110 км/ч и внезапно выехал с дороги, столкнувшись с пальмовым деревом. После столкновения машина загорелась, и Мика Ли, находившийся за рулем, погиб на месте. Двое пассажиров, включая 8-летнего ребенка, получили серьезные травмы и подали гражданский иск против Tesla, обвиняя компанию в том, что ее специалисты знали о недостатках системы автопилота, но всё равно продавали автомобили. Истцы потребовали выплаты компенсации в размере 400 миллионов долларов и также просили суд наложить штраф на Tesla.

Компания настаивала на том, что авария произошла по вине водителя, который употребил алкоголь перед тем, как садиться за руль автомобиля с автопилотом. Кроме того, компания отмечала, что не установлено был ли включен автопилот в момент аварии.

Во время судебного процесса адвокат истцов представил присяжным внутренний анализ безопасности Tesla от 2017 года, в котором говорилось о "неправильной команде управления рулем", что могло привести к "чрезмерному" повороту рулевого колеса автопилотом. Адвокат Tesla утверждал, что эта проблема не признавалась дефектом и упоминалась лишь для предотвращения будущих проблем. Впоследствии компания разработала систему, которая предотвращает такие повороты руля автопилотом, которые могли бы вызвать аварию.

В итоге, присяжные большинством голосов (9-3) признали, что эта проблема в системе автопилота Tesla не могла стать причиной смертельной аварии с участием Мика Ли.

У Tesla впереди еще несколько судебных разбирательств в США, связанных с смертельными ДТП, в которых участвуют автомобили с автопилотом. Кроме того, свои расследования по этому вопросу ведут Министерство юстиции и Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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