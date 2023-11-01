Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" могут по праву называться лучшим видом оружия, которое используется в зоне спецоперации, поскольку они уже многократно продемонстрировали свою эффективность. Это признали представители минобороны Великобритании в социальной сети Х.
В британском ведомстве подчеркнули, что российские беспилотники-камикадзе "Ланцеты" оказались самым эффективным оружием в зоне СВО, которое использовалось российской стороной за весь последний год.
ВС РФ применяют "Ланцеты" для нанесения ударов по самым важным целям. Особенно хороши эти БПЛА в контрбатарейной борьбе, когда они поражают вражескую артиллерию, говорится в материале.
В ведомстве заметили, что до "Ланцетов" русские использовали небольшие дроны для получения разведданных.
"Благодаря своим атакующим возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию оружия", — заключили в министерстве Британии.
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