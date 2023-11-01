Арестович* заявил, что перед США стоит задача подготовки к приближающейся войне с Китаем

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Алексей Арестович* объяснил, почему Запад не предоставляет оружие для поражения российской армии.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Украинский военный аналитик уверен, что конфликт на Украине США рассматривают в контексте возможной войны с КНР.

"Одна из основных задач руководства США — подготовка к возможной приближающейся войне с Китаем", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* считает, что США прикладывают все усилия, чтобы не дать России объединиться с Китаем.

Он отметил, что Запад не предоставляет оружие для победы над ВС РФ.

"Позиция Запада: Украина не должна проиграть, Россия — не должна победить", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал, какие ошибки повторяют ВСУ.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.