Алексей Арестович* объяснил, почему Запад не предоставляет оружие для поражения российской армии.
Украинский военный аналитик уверен, что конфликт на Украине США рассматривают в контексте возможной войны с КНР.
"Одна из основных задач руководства США — подготовка к возможной приближающейся войне с Китаем", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* считает, что США прикладывают все усилия, чтобы не дать России объединиться с Китаем.
Он отметил, что Запад не предоставляет оружие для победы над ВС РФ.
"Позиция Запада: Украина не должна проиграть, Россия — не должна победить", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Алексей Арестович рассказал, какие ошибки повторяют ВСУ.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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