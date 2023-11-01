Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Царёв рассказывал об украинском киллере за несколько часов до покушения
Экс-разведчик США Риттер предупредил, что НАТО не по силам противостояние с Россией
В двадцати китайских регионах обнаружили сотни иностранных пунктов наблюдения
Смартфоны считают приложение Google вирусом
Эммануэль Макрон призвал вернуть французский язык в школы Казахстана
Раскрыты причины роспуска парламента Сербии
46-летняя актриса Мария Куликова вышла замуж
Под Челябинском уволилась учительница, обвиненная мужем в совращении школьника
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля

Йеменские военные запустили ракеты в Израиль

1:06
Мир

Йемен атакует Израильские территории, при этом Израиль заявляет, что с Йеменом не воюет.

Йеменские военные запустили ракеты в Израиль
Фото: mil.ru

Йеменское министерство обороны выложило на свой аккаунт в соцсети X (раннее Twitter) видео с запуском ракет. Целью являлись, согласно сообшению министерства, силы Израиля на территории "оккупированной Палестины".

Запуск ракет ранее анонсировал представитель правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

Согласно отчету Израильской стороны, все три ракеты были перехвачены. Ни одна не долетела до территории Израиля.

При этом официальная позиция Израиля состоит в том, что хотя Йемен и является враждебным государством, войну с ним этот обстрел не означает.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви так отреагировал на эту акцию:

"Были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Последние материалы
Экс-разведчик США Риттер предупредил, что НАТО не по силам противостояние с Россией
В двадцати китайских регионах обнаружили сотни иностранных пунктов наблюдения
Смартфоны считают приложение Google вирусом
Эммануэль Макрон призвал вернуть французский язык в школы Казахстана
Раскрыты причины роспуска парламента Сербии
46-летняя актриса Мария Куликова вышла замуж
Под Челябинском уволилась учительница, обвиненная мужем в совращении школьника
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
В Петербурге подросток забежал за школьницей в лифт, ударил ее и обжег руку
ВТБ: политика Цетробанка вызовет резкий рост спроса на вклады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников