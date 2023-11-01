Йемен атакует Израильские территории, при этом Израиль заявляет, что с Йеменом не воюет.
Йеменское министерство обороны выложило на свой аккаунт в соцсети X (раннее Twitter) видео с запуском ракет. Целью являлись, согласно сообшению министерства, силы Израиля на территории "оккупированной Палестины".
Запуск ракет ранее анонсировал представитель правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
Согласно отчету Израильской стороны, все три ракеты были перехвачены. Ни одна не долетела до территории Израиля.
При этом официальная позиция Израиля состоит в том, что хотя Йемен и является враждебным государством, войну с ним этот обстрел не означает.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви так отреагировал на эту акцию:
"Были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств".
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