Американский доклад по стратегическим вопросам встревожил Москву

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал "тревожным" доклад специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам, опубликованный в октябре. Дипломат дал комментарий во вторник в кулуарах организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Огарковских чтений".

Фото: МИД РФ by Пресс-служба МИД РФ

160-страничный документ подготовила комиссия из 12 экспертов — бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур. Они пришли к неутешительному выводу: сейчас США находятся в менее безопасном положении, чем в разгар холодной войны, потому что вынуждены противостоять сразу двум мощным соперникам — России и Китаю. Доклад содержит 131 вывод и 81 рекомендацию, общий смысл которых заключается в необходимости дальнейшего наращивания военного потенциала США. Предлагается расширение арсенала обычных и ядерных вооружений — как количественное, так и качественное.

Рябков охарактеризовал документ как "бесконечный шопинг-лист" пожеланий отставников, корыстно заинтересованных в их финансировании. В том, что оно будет получено, замминистра не сомневается.

"В условиях бюджетно-финансового беспредела, который творится в США, получить финансирование может все что угодно, была бы лишь политическая воля и соответствующее решение", — объяснил он.

Пентагон начал новый фискальный год без утверждённого бюджета — его проект был принят в двух чтениях, но дальнейшее обсуждение застопорилось из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Пока военные расходы заложены в размере 826 миллиардов долларов, что на 14,13 миллиарда меньше, чем запрашивал президент США. Скорее всего, окончательная редакция документа удовлетворит его пожелания. Во всяком случае, раньше в подобных ситуациях — конгрессмены уже не впервые не успевают вовремя утвердить оборонный бюджет — случалось именно так. По оценке исполнительного директора американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла, реализация положений доклада спецкомиссии Конгресса потребует ещё нескольких сотен миллиардов долларов.

Таким образом, вырисовывается безрадостная перспектива новой гонки вооружений, в которой, как полагает Рябков, США твёрдо намерены одержать верх над своими стратегическими противниками.