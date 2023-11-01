Азаров: Киев хочет лишить поддержки украинцев, находящихся в РФ

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Власти Украины намерены лишить миллионы своих граждан, проживающих в России, какой-либо поддержки и защиты со стороны Киева, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Верховная Рада зарегистрировала законопроект об отмене консульского соглашения между Украиной и Россией по инициативе президента Владимира Зеленского.

"В России проживает, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых этот документ лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Однако, возможно, это не удивительно, учитывая общий стиль Зеленского и киевского режима. Их основная активность заключается в разрушении и деструкции, а не в созидании. Дипломатия в их исполнении, кажется, играет второстепенную роль", — написал Азаров в социальной сети Facebook*

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