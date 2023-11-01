Арестович признал ситуацию на фронте катастрофической для ВСУ

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Алексей Арестович (внесен в России в списки террористов и экстремистов и объявлен в розыск) признал, что на фронте сложилась катастрофическая для ВСУ ситуация. Своей нелицеприятной оценкой экс-советник офиса президента Украины поделился с белорусским оппозиционным интернет-каналом "Рацыя".

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По его словам, Россия не только остановила разрекламированное взахлёб контрнаступление сил киевского режима, но и сама перешла к активным наступательным действиям. Успехи ВС РФ бывший соратник Зеленского объяснил тем, что их командование несколько раз меняло стратегию и выбрало в итоге самую эффективную.

"Потому ситуация очень далекая от оптимистической. Она по некоторым направлениям близка к катастрофической", — заключил Арестович.

По его мнению, в большинстве своём украинское общество пребывает в неведении по поводу истинного положения дел на фронте, и когда оно узнает правду, то испытает настоящий шок.

До января 2023 года Алексей Арестович числился в офисе президента Украины и поддерживал киевскую власть. После увольнения его риторика изменилась, а сейчас, когда он, по некоторым данным, сбежал в Европу, и вовсе превратилась в резкую критику.