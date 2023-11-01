США планируют 1 ноября запустить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

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США произведут 1 ноября тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с аэродрома Ванденберг в штате Калифорния. Эту информацию озвучил Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона на брифинге.

Фото: Kcna.kp/Development of Strategic Force Unveiled in DPRK

По его словам, тестовый запуск призван продемонстрировать "надёжность системы стратегического сдерживания".

"Состоится запланированный заранее испытательный запуск МБР Minuteman III без боевой части", — сообщил Райдер на брифинге.

Он уточнил, что помимо проверки "надёжности системы", запуск должен послужить "сигналом" союзникам США о "гарантиях".

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