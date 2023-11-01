Американским войскам не место на Ближнем Востоке, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, необходимо "вытащить парней" оттуда.
Он подчеркнул, что американские солдаты подвергаются беспрецедентной опасности.
"Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда", — заявил Дэвис в эфире Fox News.
Подполковник в отставке уточнил, что на наличие американских баз на Ближнем Востоке может втянуть США в очередную войну, что станет катастрофой для Штатов.
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