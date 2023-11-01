Подполковник Дэвис: американские войска должны уйти с Ближнего Востока

Американским войскам не место на Ближнем Востоке, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, необходимо "вытащить парней" оттуда.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркнул, что американские солдаты подвергаются беспрецедентной опасности.

"Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда", — заявил Дэвис в эфире Fox News.

Подполковник в отставке уточнил, что на наличие американских баз на Ближнем Востоке может втянуть США в очередную войну, что станет катастрофой для Штатов.

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