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В США снесли забор на границе с Мексикой из-за его "бесчеловечности"

0:48
Мир

На границе между США и Мексикой демонтировали забор, сделанный из колючей проволоки, который простоял два с половиной года. В разных местах для разрушения этой конструкции использовали тяжелую технику, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание Blick.

В США снесли забор на границе с Мексикой из-за его "бесчеловечности"
Фото: Openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark 1.0

Власти Техаса рассчитывали, что этот забор поможет ограничить поток нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Однако администрация Байдена считает такие меры заграждения "бесчеловечными".

Сейчас количество нелегальных пересечений границы устанавливает новые рекорды. Каждый день примерно восемь тысяч человек пытаются пересечь границу. В этом году в США ожидается около трёх миллионов нелегальных мигрантов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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