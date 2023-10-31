Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подчеркнул, что количество инцидентов антисемитизма в Соединенных Штатах растёт в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщает РИА Новости.
Согласно его заявлению, в процессе длительного конфликта между Палестиной и Израилем отмечается увеличение числа угроз, направленных против еврейских сообществ и учреждений.
В выступлении перед Сенатом США во вторник Майоркас подчеркнул, что враждебность, направленная против студентов еврейского происхождения, а также еврейских общин и учреждений, только усиливает уже существовавший тревожный рост антисемитизма как в Соединенных Штатах, так и по всему миру.
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