Финская компания "Finnish Minerals" обнаружила месторождения редкоземельных элементов, таких как кухаренкоит и кордилит, которые используются в производстве установок для возобновляемой энергии. Это открытие способствует достижению "энергетической независимости" для Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.
По словам директора проекта Паси Хейно, в Западной Европе растет спрос на редкоземельные элементы, и их использование в промышленности продолжает расширяться.
Важным направлением становится производство магнитов, необходимых для возобновляемых источников энергии и электрификации транспорта. Компания подчеркивает, что месторождение Сокли является крупнейшим в мире карбонатитовым месторождением. Согласно данным Finnish Minerals, оно способно удовлетворить не менее 10% европейского спроса на редкие земельные металлы.
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