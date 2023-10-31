В Финляндии обнаружили новое месторождение редкоземельных минералов

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Финская компания "Finnish Minerals" обнаружила месторождения редкоземельных элементов, таких как кухаренкоит и кордилит, которые используются в производстве установок для возобновляемой энергии. Это открытие способствует достижению "энергетической независимости" для Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

По словам директора проекта Паси Хейно, в Западной Европе растет спрос на редкоземельные элементы, и их использование в промышленности продолжает расширяться.

Важным направлением становится производство магнитов, необходимых для возобновляемых источников энергии и электрификации транспорта. Компания подчеркивает, что месторождение Сокли является крупнейшим в мире карбонатитовым месторождением. Согласно данным Finnish Minerals, оно способно удовлетворить не менее 10% европейского спроса на редкие земельные металлы.

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