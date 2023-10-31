Байден обратился к конгрессу с просьбой обсудить вопрос помощи Украине и Израилю совместно

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Лидер США Джо Байден полагает, что вопрос поддержки Украины и Израиля нужно рассмотреть вместе, не отделяя одну страну от другой. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

"Президент считает, что каждый аспект запроса на дополнительное финансирование, о котором мы просим, является критическим для нужд национальной безопасности", — сказал Кирби представителям прессы.

Таким образом Кирби отреагировал на решение представителей республиканской партии о согласовании помощи Израилю в отдельном порядке.

Ранее стало известно, что Байден запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов поддержки для Киева и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. После этого лидер США подчеркнул важность продолжения помощи Украине, направив в конгресс соответствующий срочный бюджетный запрос.