В Китае обезьяна похитила маленького ребёнка и утащила на дерево

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В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку. Ребенка удалось найти на дереве через несколько часов, сообщает "Газета.Ru".

Фото: openverse by ff137 is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации СМИ, инцидент произошел, когда отец девочки по фамилии Лю и его жена решили взять свою дочь с собой на ферму.

"Через несколько минут я обернулся и обнаружил, что ребенок пропал. Мы все очень испугались", — вспоминает мужчина.

После этого отец обратился в полицию. Полицейские оперативно организовали поисковую группу и начали обследовать местность, где видели девочку в последний раз. Не обнаружив никаких следов, следователи предположили, что ребенка могли похитить дикие обезьяны, живущие в этой местности.

Поисковая группа направилась в лес и начала кричать имя ребенка. В это время мать девочки услышала звуки, напоминающие голос ее дочери. В результате маленькую девочку нашли на дереве рядом с обрывом.

На теле ребенка было всего несколько царапин, которые напоминали отпечатки обезьяньих лап. После происшествия местные власти заявили, что будут организовывать патрули для обеспечения безопасности местных жителей.

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