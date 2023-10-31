Минздрав Украины объявил ЧС в Винницкой области из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области, расположенной на Правобережной Украине, было объявлено чрезвычайное положение из-за массового заражения гепатитом A, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства Здравоохранения Украины.
Причины вспышки гепатита A могут быть связаны с пищевыми продуктами или качеством питьевой воды. Врачи-эпидемиологи активно работают над выявлением этих факторов. В настоящее время в больницах области находятся 144 пациента, из них 32 взрослых и 10 детей уже выписали.
В результате внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка была признана чрезвычайной ситуацией природного характера областного уровня, как сообщила пресс-служба Министерства Здравоохранения, цитируя главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
На основе результатов эпидемиологических исследований, проведенных Министерством, были выявлены по меньшей мере четыре потенциальных источника инфекции. В регионе продолжается вакцинация медицинского персонала и жителей.
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