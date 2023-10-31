Марочко: в рядах ВСУ зафиксирована вспышка опасного заболевания

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Военнослужащие, подчиненные киевскому режиму и действующие на направлении Краснолиман, несут не только потери в результате боевых действий, но также сталкиваются с опасными инфекциями, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Эту информацию раскрыл военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале 31 октября. Он ссылается на собственные источники.

По словам эксперта, у украинских вооруженных сил, действующих на Краснолиманском направлении, были обнаружены случаи серьезного заболевания. Несколько боевиков из 15-го полка и 5-й бригады национальной гвардии Украины были доставлены в одну из медицинских учреждений города Славянска.

Пациенты, служившие на Сватовско-Кременском участке, имели схожие симптомы, такие как лихорадка, пневмония, желтуха и кожные высыпания.

"Врачи предварительно подозревают, что это может быть лептоспироз. Была предоставлена первая помощь и проведены соответствующие анализы. Клинический анализ крови подтвердил опасения медицинского персонала", — сообщил Марочко.

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, вызванная бактериями рода лептоспиры (Leptospira). Она характеризуется поражением печени, почек, мышц и проявляется симптомами интоксикации, сопровождаясь продолжительной лихорадкой.

В случае осложнений, болезнь может привести к острой почечной недостаточности, кровотечениям и параличам, а также вызвать инфекционно-токсический шок.