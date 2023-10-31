Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил опасения относительно растущей угрозы терроризма в Европе в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул важность оказания полной поддержки Израилю с целью предотвращения распространения терроризма на европейской земле, сообщает ТАСС.
Канцлер отметил, что после атаки ХАМАС на Израиль ситуация с безопасностью стала напряженной не только в Европе, но и в Австрии. Он упомянул случаи насилия на палестинских демонстрациях в Германии и сообщил, что министерство внутренних дел Австрии повысило уровень террористической угрозы. Нехаммер также сообщил о принятых мерах, включая создание контртеррористического центра с тремя подразделениями, которые круглосуточно следят за ситуацией.
Он подчеркнул важность сотрудничества австрийских спецслужб с международными партнерами и подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для предотвращения эскалации насилия в Европе.
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