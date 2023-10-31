Госсекретарь США Блинкен о выделении помощи Украине: "Поймут, что мы играем в прятки"

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему важно утвердить помощь для Украины и Израиля одним пакетом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Блинкен отметил, что необходимо действовать в открытую на фоне сплочения государств, представляющих угрозу демократическим странам.

"Если мы начнём отрывать куски от этого пакета, они это увидят, поймут, что мы играем в прятки, в то время как они всё больше сотрудничают и представляют всё большую угрозу нашей безопасности", — выразил своё мнение госсекретарь США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что демократические страны не позволят победить ХАМАСу и Владимиру Путину.