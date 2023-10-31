Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему важно утвердить помощь для Украины и Израиля одним пакетом.
Блинкен отметил, что необходимо действовать в открытую на фоне сплочения государств, представляющих угрозу демократическим странам.
"Если мы начнём отрывать куски от этого пакета, они это увидят, поймут, что мы играем в прятки, в то время как они всё больше сотрудничают и представляют всё большую угрозу нашей безопасности", — выразил своё мнение госсекретарь США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что демократические страны не позволят победить ХАМАСу и Владимиру Путину.
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