Тель-Авив подвергся обстрелу ХАМАС

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Боевое крыло движения ХАМАС сообщило о втором ударе по Тель-Авиву.

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Военное крыло ХАМАС — Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — во второй раз за последние сутки нанесло удар по Тель-Авиву. Об этом пишет РИА Новости.

"Бригады "Аль-Кассам" снова обстреляли Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирных жителей", — цитирует заявление ХАМАС новостное агентство.