Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал "очень плохую ситуацию" для Зеленского и его подельников

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Украинский народ восстанет против действующего лидера Владимира Зеленского из-за того, что он никак не пытается урегулировать кризисную ситуацию в стране. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение… Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, будет очень плохая для них ситуация", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог напомнил, что Зеленский так и не выполнил ни одного обещания, которые давал перед выборами. Соскин считает, что для того, чтобы на Украине что-то изменилось, Зеленскому нужно приступить к переговорам о прекращении огня и заняться восстановлением утерянных прав граждан в стране.

Соскин напомнил, что сейчас на Украине действует диктатура, а киевский режим обладает просто колоссальной властью, которая идёт вразрез с конституцией. Политолог назвал Зеленского "стационарным бандитом", который находится под полным контролем Запада.