Испанский суд приостановил дело в отношении Михаила Фридмана

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Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о приостановке дела, связанного с банкротством испанской технологической компании Grupo Zed, в отношении Михаила Фридмана, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Фото: wikipedia.org by Антон Носик is licensed under CC BY 3.0

В соответствии с документом, судья принял решение о приостановке производства дела и о прекращении расследования в отношении Михаила Фридмана в связи с преступлениями, которых он был подозреваем.

В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд по требованию прокуратуры, занимающейся делами коррупции. Прокуратура считала, что в своих качествах акционера и кредитора испанской компании, Фридман мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового состояния компании, с целью последующего приобретения её за €20 млн, что было значительно ниже рыночной стоимости.

Сторона обвинения утверждала, что Фридман сыграл "ключевую роль" в событиях, связанных с банкротством компании.

Сначала суд решил о прекращении расследования в отношении Фридмана в деле о банкротстве, но в июле 2021 года расследование, затрагивающее бизнесмена, было возобновлено.

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