Украинская армия не оставляет надежды осуществить прорыв российской линии обороны, хотя западная пресса много раз предупреждала о том, что это невозможно сделать. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.
"Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины", — сказал Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Пехотинец напомнил, что со стороны ВС РФ вдобавок к этому принимаются контрмеры по возвращению территорий, которые были утрачены в ходе контрнаступления ВСУ. И этот процесс длится уже более четырёх месяцев, добавил военный.
Берлетик обратил внимание на отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Здесь нельзя забывать о колоссальных потерях украинской армии, добавил эксперт.
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