Украинская армия не оставляет надежды осуществить прорыв российской линии обороны, хотя западная пресса много раз предупреждала о том, что это невозможно сделать. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.