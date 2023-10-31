Экс-морпех США Берлетик рассказал о попытках ВСУ прорвать российскую линию обороны, которые обречены на неудачу

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинская армия не оставляет надежды осуществить прорыв российской линии обороны, хотя западная пресса много раз предупреждала о том, что это невозможно сделать. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины", — сказал Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Пехотинец напомнил, что со стороны ВС РФ вдобавок к этому принимаются контрмеры по возвращению территорий, которые были утрачены в ходе контрнаступления ВСУ. И этот процесс длится уже более четырёх месяцев, добавил военный.

Берлетик обратил внимание на отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Здесь нельзя забывать о колоссальных потерях украинской армии, добавил эксперт.