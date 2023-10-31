В Палестине сообщили о 400 погибших и раненых при авиаударе по лагерю беженцев

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Правоохранительные органы Палестины сообщили о сотнях погибших и раненых при ударе по лагерю беженцев.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

О многочисленных жертвах авиаудара израильской армии по лагерю Джебалия пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Газы.

"По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", — цитирует издание палестинское ведомство.

Уточняется, что среди погибших большинство — женщины и дети.