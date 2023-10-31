Правоохранительные органы Палестины сообщили о сотнях погибших и раненых при ударе по лагерю беженцев.
О многочисленных жертвах авиаудара израильской армии по лагерю Джебалия пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Газы.
"По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", — цитирует издание палестинское ведомство.
Уточняется, что среди погибших большинство — женщины и дети.
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