ЮНИСЕФ: сектор Газа превратился в кладбище для детей

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Из-за непрекращающихся израильских ударов по палестинскому анклаву и его полной блокаде, сектор Газа стал напоминать детское кладбище, сообщил во вторник, 31 октября, официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Фото: ru.freepik.com

По словам чиновника ЮНИСЕФ, с момента нового палестино-израильского конфликта в секторе Газа число погибших несовершеннолетних превысило отметку в 3,4 тысячи, сообщает LIFE

«Газа превратилась в кладбище для детей. <…> Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы тысяче детей снова оказаться в безопасности» — подчеркнул Элдер.

Представитель ЮНИСЕФ призвал израильские власти если не остановить обстрелы, то хотя бы открыть гуманитарные коридоры для беспрепятственного ввоза в анклав еды, продуктов и медикаментов.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением Газы питьевой водой и если эту проблему оперативно не решить, возрастет младенческая смертность из-за обезвоживания.