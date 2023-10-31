Жители Казахстана обратились к Токаеву: хватит продавать нефть Израилю

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Обращение жителей Казахстана к президенту Касым-Жомарту Токаеву по поводу продажи нефти Израилю вызывает озабоченность. Согласно сообщениям, в Интернете была распространена петиция с просьбой прекратить экспорт нефти в Израиль из-за ситуации на Ближнем Востоке. В петиции предполагается, что поставка стратегически важных ресурсов, таких как нефть, в регионы, где продолжаются конфликты, может рассматриваться как поддержка одной из вовлеченных сторон.

Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Казахстан традиционно выступает за мир и стабильность на международной арене. Утверждение о том, что часть поставок нефти в Израиль осуществляется из Казахстана по азербайджанскому нефтепроводу Баку-Джейхан, имеет большое значение, особенно если нефть используется в военных целях, таких как топливо для Армии обороны Израиля. Эта ситуация может вызвать дипломатические и геополитические соображения для Казахстана.

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