В Англии активист выпустил в ресторан Макдональдс мышей в цветах Палестины

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Приверженник Палестины организовал акцию в одном из ресторанов быстрого питания Макдональдс в Бирмингеме, Англия. Он выпустил десятки живых мышей, окрашенных в цвета палестинского флага, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Evening Standard.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации, инцидент произошел в понедельник вечером. Видео с моментом акции было опубликовано в социальной сети TikTok, но аккаунт, на котором оно было размещено, был удалён.

На записи видно, как неизвестный мужчина вынимает большую картонную коробку с мышами, окрашенными в цвета палестинского флага, из багажника своей машины. На его голове была бандана с палестинским флагом. Подойдя к ресторану, он выпускает мышей на пол и, скандируя лозунги в поддержку освобождения Палестины, уходит.

В конце видео появляется призыв к бойкоту нескольких известных брендов, включая Макдональдс, Старбакс и Дисней, которые, по мнению активиста, поддерживают армию Израиля.

По информации Evening Standard, данная акция протеста связана с решением Макдональдс предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Впоследствии, 15 октября, сеть ресторанов объявила о намерении предоставить продовольствие "всем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилегающих районах".

Ранее стало известно, что бригадный генерал Йемена заявил о выпуске баллистических ракет по Израилю.