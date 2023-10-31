В Запорожской области исправил ошибку в заявлении кандидата в президенты США о новых регионах РФ

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Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов обнаружил неточность в словах кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами относительно новых российских регионов.

Фото: wikimedia.org by Maxim Dyachenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Ранее Рамасвами заметил, что в новых регионах РФ проживают не просто русскоговорящие люди, многие из них вообще не относят себя к Украине.

Рогов считает, что Рамасвами не сказал ничего нового, а просто ещё раз озвучил то, что и так давным-давно всем известно. Однако в заявлении кандидата в президенты США вкралась одна досадная неточность, отметил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией".

"Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы, что долгие годы пыталась манипулятивно внедрить в общественное сознание украинская пропаганда", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик добавил, что на Западе уже устали от Зеленского, поэтому характер заявлений Вашингтона о России меняется. Это делается в том числе и ради поднятия рейтинга среди будущих избирателей на президентских выборах.