Бригадный генерал Йемена заявил о выпуске баллистических ракет по Израилю

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Конфликту между Израилем и Палестиной теперь угрожает новая опасность: шиитские повстанцы-хуситы из Йемена, находящиеся далеко от Святой земли, объявили войну Израилю, сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Война Новости".

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Официальный представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану заявил:

"Наши вооружённые силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям в Израиле. Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится".

19 октября американские вооруженные силы сбили четыре ракеты и несколько беспилотников, запущенных с контролируемой хуситами территории Йемена. Сообщается, что Саудовская Аравия перехватила пятую ракету. По данным представителей США, ракеты и беспилотники были направлены на север, возможно, в сторону Израиля.