Зеленский утратил доверие украинцев

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Украинцы стали меньше доверять киевской власти и национальному телемарафону, показал последний опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Поддержка Владимира Зеленского ощутимо ослабла за полтора года. Сейчас ему доверяют 76% населения, а в мае 2022-го этот показатель доходил до 91%. Доля отказавших политику в доверии, напротив, выросла за это время с 7% до 22%.

Ещё худшей репутацией пользуются правительство и парламент. Кабмину доверяют 39% украинцев (в мае 2022-го — 74%), Раде — 21% (полтора года назад — 58%).

Недоверие национальному телемарафону "Единые новости" выросло с 12% в мае 2022-го до 39% ныне, а доля доверяющих, соответственно, упала с 69% до 48%.

Наивысшей степенью доверия украинцев — 94% опрошенных против 98% в мае 2022 года — по-прежнему пользуются ВСУ. Не доверяют военным лишь 5% респондентов (ранее — 1%).

Исследование, опубликованное на сайте КМИС, проведено с 30 сентября по 13 октября этого года, его погрешность не превышает 2,4%. На вопросы социологов по телефону ответили более 1200 украинцев.