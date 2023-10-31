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Зеленский утратил доверие украинцев

1:34
Мир » Бывший СССР

Украинцы стали меньше доверять киевской власти и национальному телемарафону, показал последний опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Зеленский утратил доверие украинцев
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Поддержка Владимира Зеленского ощутимо ослабла за полтора года. Сейчас ему доверяют 76% населения, а в мае 2022-го этот показатель доходил до 91%. Доля отказавших политику в доверии, напротив, выросла за это время с 7% до 22%.

Ещё худшей репутацией пользуются правительство и парламент. Кабмину доверяют 39% украинцев (в мае 2022-го — 74%), Раде — 21% (полтора года назад — 58%).

Недоверие национальному телемарафону "Единые новости" выросло с 12% в мае 2022-го до 39% ныне, а доля доверяющих, соответственно, упала с 69% до 48%.

Наивысшей степенью доверия украинцев — 94% опрошенных против 98% в мае 2022 года — по-прежнему пользуются ВСУ. Не доверяют военным лишь 5% респондентов (ранее — 1%).

Исследование, опубликованное на сайте КМИС, проведено с 30 сентября по 13 октября этого года, его погрешность не превышает 2,4%. На вопросы социологов по телефону ответили более 1200 украинцев.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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