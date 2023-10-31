Секретарь Совбеза РФ Патрушев: «Северные потоки» взорвали американцы

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Во вторник, 31 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Соединённые Штаты в диверсии на "Северных потоках".

Фото: kremlin.ru

В ходе расширенного совещания по вопросам национальной безопасности, которое прошло в сибирском Томске, Патрушев заявил, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" взорвали американцы.

Это было сделано с целью прекращения поставок российского газа европейским потребителям, пояснил секретарь Совбеза.

"Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — отметил Николай Патрушев, которого цитирует "Российская газета".

Патрушев также заявил, что американские власти, используя кризис на Украине, добились полнейшего разрыва экономического сотрудничества между ЕС и Россией, чтобы занять образовавшуюся нишу.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что никто в Европе и США не пытаются расследовать взрывы газопроводов.