Экс-юрист Белого дома Кобб: Трампа ждет тюрьма за нарушение приказа суда

Бывший президент США Дональд Трамп может столкнуться с возможностью отбывания наказания в тюрьме, если нарушит условия частичного запрета на раскрытие информации в связи с делом, касающимся его предполагаемого вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщает экс-юрист Белого дома, Тай Кобб, согласно информации, опубликованной The Hill. По мнению Кобба, федеральный судья рассмотрит такое нарушение с особой серьезностью.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.