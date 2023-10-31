Экс-юрист Белого дома Кобб: Трампа ждет тюрьма за нарушение приказа суда

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Бывший президент США Дональд Трамп может столкнуться с возможностью отбывания наказания в тюрьме, если нарушит условия частичного запрета на раскрытие информации в связи с делом, касающимся его предполагаемого вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщает экс-юрист Белого дома, Тай Кобб, согласно информации, опубликованной The Hill. По мнению Кобба, федеральный судья рассмотрит такое нарушение с особой серьезностью.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"За нарушение этого запрета ему могут назначить гораздо более строгое наказание, и в конечном итоге, я считаю, что ему придется провести некоторое время в тюрьме, даже если это будут выходные или ночь", — пояснил Кобб.

Тем не менее, Кобб добавил, что такое решение определенно будет служить уроком для Трампа, отвлекая его от дальнейших нарушений. В то время как сам бывший президент США уже заявил о своем намерении оспорить решение судьи, которое ограничивает его право унижать судебных работников и свидетелей в рамках расследования.

Летом 2023 года Дональду Трампу были предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, включая попытку штурма Капитолия в январе 2021 года, вмешательство в выборы 2020 года и незаконное владение секретными документами в его поместье в Мар-а-Лаго. Сам политик настаивает на своей невиновности во всех случаях, считая расследование против него политическим преследованием со стороны администрации ныне действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников о возможном наказании вплоть до 561 года лишения свободы по всем обвинениям.