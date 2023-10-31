Минобороны РФ уличило ЦРУ в причастности к появлению COVID-19

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Американские спецслужбы могут быть причастными к появлению коронавируса — на это указывает ряд неопровержимых доказательств, которые привёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, 18 октября 2019 года — за два месяца до первых официальных сообщений о коронавирусе — в Нью-Йорке прошли учения по отработке действий в условиях эпидемии новой для человека болезни. Тренировку под названием "Ивент-201" провели университет Джонса Хопкинса и некоммерческая организация "Рэнд", уже замеченные ранее в качестве подрядчиков ЦРУ по реализации проектов двойного назначения. В основу "Ивент-201" положена легенда, по которой люди заразились неизвестным ранее коронавирусом, передавшимся от летучих мышей через промежуточного носителя.

"Мы неоднократно отмечали, что развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию, а также высокая готовность американских фармкомпаний к выпуску "антиковидных" препаратов ставят вопросы о преднамеренном характере инцидента и причастности к нему Соединенных Штатов", — заявил Кириллов на брифинге во вторник.

В своём выступлении он коснулся также исследований в области разработки биологического оружия, которые США вели на территории Украины. По словам генерала, с началом СВО часть "украинских проектов" Пентагона в этой сфере была свёрнута с переносом их в африканские государства — Конго, Сьерра-Леоне, Камерун, Уганду.

Но в целом Незалежная продолжает оставаться местом бесчеловечных экспериментов Вашингтона. С 2023 года возобновил работу Украинский научно-технологический центр в Киеве, через который распределяются американские гранты на военные биоисследования.

В августе-сентябре под эгидой этого учреждения во Львове прошёл тренинг по отработке биологических угроз. По его легенде, в Николаевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Расследование указывает на "российский след" инцидента, организуются многочисленные публикации в западных СМИ, пикеты и митинги.

Подобный сценарий учений, а также участие в них представителей СБУ и национальной полиции Украины могут указывать на подготовку киевским режимом провокации "под чужим флагом" с использованием особо опасных инфекций, предупредил Кириллов.