Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пленный украинский военный был уверен, что находится в тылу, а на самом деле был на передовой
Представитель МИД РФ Захарова увидела в костюмах детей Блинкена на Хэллоуин тайный смысл
В МЧС рассказали о причине взрыва на военном заводе "Урал" в Соликамске: "Это техпроцесс"
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после "побега" на Кипр
Ученые заявили, что динозавры вымерли из-за пыли
Представители США заявили, что от прекращения Израилем огня выиграет ХАМАС
В Запорожской области сообщили о срыве атаки ВСУ у Работино и ликвидации украинских танков
Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки
Воевавшего в рядах ВСУ уроженца Твери задержали в ЛНР

Минобороны РФ уличило ЦРУ в причастности к появлению COVID-19

2:35
Мир

Американские спецслужбы могут быть причастными к появлению коронавируса — на это указывает ряд неопровержимых доказательств, которые привёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны РФ уличило ЦРУ в причастности к появлению COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, 18 октября 2019 года — за два месяца до первых официальных сообщений о коронавирусе — в Нью-Йорке прошли учения по отработке действий в условиях эпидемии новой для человека болезни. Тренировку под названием "Ивент-201" провели университет Джонса Хопкинса и некоммерческая организация "Рэнд", уже замеченные ранее в качестве подрядчиков ЦРУ по реализации проектов двойного назначения. В основу "Ивент-201" положена легенда, по которой люди заразились неизвестным ранее коронавирусом, передавшимся от летучих мышей через промежуточного носителя.

"Мы неоднократно отмечали, что развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию, а также высокая готовность американских фармкомпаний к выпуску "антиковидных" препаратов ставят вопросы о преднамеренном характере инцидента и причастности к нему Соединенных Штатов", — заявил Кириллов на брифинге во вторник.

В своём выступлении он коснулся также исследований в области разработки биологического оружия, которые США вели на территории Украины. По словам генерала, с началом СВО часть "украинских проектов" Пентагона в этой сфере была свёрнута с переносом их в африканские государства — Конго, Сьерра-Леоне, Камерун, Уганду.

Но в целом Незалежная продолжает оставаться местом бесчеловечных экспериментов Вашингтона. С 2023 года возобновил работу Украинский научно-технологический центр в Киеве, через который распределяются американские гранты на военные биоисследования.

В августе-сентябре под эгидой этого учреждения во Львове прошёл тренинг по отработке биологических угроз. По его легенде, в Николаевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Расследование указывает на "российский след" инцидента, организуются многочисленные публикации в западных СМИ, пикеты и митинги.

Подобный сценарий учений, а также участие в них представителей СБУ и национальной полиции Украины могут указывать на подготовку киевским режимом провокации "под чужим флагом" с использованием особо опасных инфекций, предупредил Кириллов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года

В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Последние материалы
Минобороны РФ уличило ЦРУ в причастности к появлению COVID-19
Представитель МИД РФ Захарова увидела в костюмах детей Блинкена на Хэллоуин тайный смысл
В МЧС рассказали о причине взрыва на военном заводе "Урал" в Соликамске: "Это техпроцесс"
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после "побега" на Кипр
Ученые заявили, что динозавры вымерли из-за пыли
Представители США заявили, что от прекращения Израилем огня выиграет ХАМАС
В Запорожской области сообщили о срыве атаки ВСУ у Работино и ликвидации украинских танков
Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки
Воевавшего в рядах ВСУ уроженца Твери задержали в ЛНР
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников