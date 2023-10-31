Представитель МИД РФ Захарова увидела в костюмах детей Блинкена на Хэллоуин тайный смысл

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала наряды детей госсекретаря США Энтони Блинкена, в которых они появились на Хэллоуин.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Ранее дочь госсекретаря США Энтони Блинкена в честь Хэллоуина нарядилась в цвета украинского флага, а костюм сына политика представлял из себя форму цвета хаки, очень похожую на ту, в которой постоянно можно увидеть Владимира Зеленского. Видео с наряженными детьми Блинкена показал Sky News.

Захарова считает, что костюмы "украинского флага" и "Зеленского", в которых появились дети Блинкена, были надеты не просто так и восходят к древней англосаксонской традиции.

"На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привел своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД РФ иронично добавила, что президент США в это время был одет в костюм Джо Байдена.