Представители США заявили, что от прекращения Израилем огня выиграет ХАМАС

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби раскритиковал международные призывы к прекращению огня в секторе Газа.

Фото: CreativeCommons by Mstyslav Chernov is licensed under CC BY-SA 3.0

США не поддержали предложения остановить военную операцию израильской армии в палестинской автономии.

Джон Кирби заявил, что Израиль не должен прекращать огонь, потому что от этого выиграет ХАМАС. Вместо этого он призвал делать паузы в военном конфликте для доставки помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на заседании с жёлтой звездой на пиджаке в знак протеста.