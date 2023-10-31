Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби раскритиковал международные призывы к прекращению огня в секторе Газа.
США не поддержали предложения остановить военную операцию израильской армии в палестинской автономии.
Джон Кирби заявил, что Израиль не должен прекращать огонь, потому что от этого выиграет ХАМАС. Вместо этого он призвал делать паузы в военном конфликте для доставки помощи в сектор Газа.
Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на заседании с жёлтой звездой на пиджаке в знак протеста.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.