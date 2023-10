Your browser does not support the audio element.

Желающие эвакуироваться из сектора Газа по-прежнему могут это сделать, если добавятся в российский список. Об этом напомнила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.