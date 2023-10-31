Представительство РФ напомнило желающим о том, что они могут эвакуироваться из Газы "по российскому списку"

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Желающие эвакуироваться из сектора Газа по-прежнему могут это сделать, если добавятся в российский список. Об этом напомнила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Зарипова отметила в разговоре с ТАСС, что все желающие эвакуироваться могут связаться с дипведомством, и существующий список время от времени пополняется новыми лицами.

Дипломат уточнила, что российский список на эвакуацию из сектора Газа насчитывает уже свыше 900 человек.

Зарипова подчеркнула, что никаких организованных мест для размещения россиян, ожидающих эвакуации, в секторе Газа нет.

"В секторе Газа люди перемещаются из района в район, из города в город, спасаясь от бомбардировок, поэтому кто-то находится в школах ООН (БАПОР) соответственно, кто-то в больницах. Все в разных местах. Никаких организованных мест размещения там нет", — отметила Зарипова.