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Садальский рассказал, что его имя убрали из титров за "связь с иностранцем"

1:16
Мир

Станислав Садальский рассказал, что его имя вычеркнули из титоров за то, что он встретился с гражданкой Германии.

Садальский рассказал, что его имя убрали из титров за "связь с иностранцем"
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что мультфильму "Падал прошлогодний снег" исполняется 40 лет.

Садальский вспомнил, что озвучивать знаменитый мультик ему выпало случайно. Нонна Мордюкова отказалась озвучивать мультфильм, а озвучка Лии Ахеджаковой не понравилась режиссёру.

"В итоге обе роли — и мужика, и сказочника, сыграл я", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Актёр рассказал, что мультфильм с трудом пропустили на экраны, а его имя убрали из титров за провинность. Он встретился со своей бабушкой из Германии в ресторане гостиницы "Космос".

"После чего последовал донос председателю Гостелерадио Лапину, и в наказание "за связь с иностранцами" мое имя навсегда исчезло из титров фильма, в котором я сыграл, наверное, лучшую свою роль", — поведал историю Садальский.

Позже в мультфильм вклеили благодарность актёру "за предоставленный голос".

Ранее Садальский рассказал курьёзный случай о главе Днпартамента культуры Москвы. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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