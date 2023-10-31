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В Китае молодой человек снял деньги у матери и перевел возлюбленной

1:46
Мир

Китайская женщина по имени Лю решила обратиться в суд после того, как ее сын, Сяовэй, снял все средства с сберегательного счета, открытого на его имя. Счет, на котором находилось около 500 тысяч юаней (примерно 6,3 миллиона рублей), был открыт мать для будущего образования Сяовэя в Европе.

В Китае молодой человек снял деньги у матери и перевел возлюбленной
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Поначалу сберегательный счет был на имя Лю, но после второго брака женщина переоформила его на имя сына, чтобы обезопасить средства в случае развода. Она сообщила Сяовэю, что деньги предназначены для его образования и пообещала дополнительные 500 тысяч юаней, если он будет учиться хорошо. Счетом управляла сама Лю, поскольку на момент открытия счета Сяовэй был слишком молод.

Однако, Сяовэй, поступивший на учебу в университет, решил снять все средства со счета, потратив 200 тысяч юаней на подарок своей подруге и совместное путешествие, а оставшиеся деньги перевел ей на счет. В результате, мать потребовала вернуть ей 300 тысяч юаней, но сын и его подруга отказались, утверждая, что деньги предназначались для Сяовэя.

Спор решился в суде, где Сычуаньский мировой суд выступил в роли посредника. В ходе разбирательства парень осознал, что средства были выделены для его образования, а не в качестве подарка, в то время как его мать осознала, что Сяовэй стремился к независимости. В результате, согласились вернуть деньги матери, а Лю обещала продолжать финансово поддерживать Сяовэя, оплачивая его учебу и предоставляя ему ежемесячные средства на расходы.

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Больше никаких комиссий: как бесплатно перевести юани в Китай через Тинькофф
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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