Польский портал Onet: Запад никогда не делал ставку на победу Украины

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США и другие западные страны с самого начала боевых действий на Украине не делали ставку на победу киевского режима. Об этом сообщает Onet.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации польского портала, сейчас в США разгорелись серьёзные споры по поводу того, какую помощь необходимо предоставлять Киеву.

"Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал контрнаступления ВСУ желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне", — сказано в материале.

Автор публикации добавил, что Штаты даже не рассматривали возможность отправки Киеву таких вооружений, которые могли бы спровоцировать поражение российской армии.

Как пояснил журналист, РФ продолжает играть большую роль на мировой арене, поэтому безоговорочная капитуляция этой страны невозможна.

Ранее руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ полностью лишились наступательного потенциала на Ореховском направлении.