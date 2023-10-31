Президент Израиля Ицхак Герцог назвал «контролируемым антисемитизмом» массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в аэропорту Махачкалы. Политик прокомментировал события в столице Дагестана в интервью Die Welt, вышедшем в понедельник.
Ицхак Герцог выразил глубокую обеспокоенность событиями в Махачкале. Он уверен, что они спровоцированы извне.
«Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», – заявил президент Израиля.
Он с одобрением высказался о действиях российских властей, сумевших оперативно пресечь беззаконие и нормализовать ситуацию, и призвал как можно скорее расследовать случившееся.
Президент РФ Владимир Путин также обвинил Запад и Украину в провокации беспорядков в Дагестане. По его словам, ситуацию пытались раскачать через соцсети.
Действительно, наиболее активно распространял призывы к насилию телеграм-канал «Утро Дагестана», предположительно связанный с Ильёй Пономарёвым, бывшим депутатом Госдумы, уехавшим на Украину и признанным в России иноагентом. Сейчас этот канал удалён основателем Telegram Павлом Дуровым.
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