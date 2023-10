Your browser does not support the audio element.

Власти РФ и Китая способны нанести поражение Соединённым Штатам Америки, создав новый мировой порядок. Такое мнение выразил обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0