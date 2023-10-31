Власти РФ и Китая способны нанести поражение Соединённым Штатам Америки, создав новый мировой порядок. Такое мнение выразил обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.
По его словам, США больше не являются "мощнейшей силой" на международной арене. Как пояснил журналист, Вашингтон ежедневно слабеет из-за палестино-израильского конфликта и боевых действий на Украине.
Он допустил, что армия обороны Израиля столкнётся с катастрофой, несмотря на помощь со стороны Белого дома.
"Америке остаётся только молиться, ведь РФ и КНР намерены создать новую картину мира, где сами распределят роли между игроками", — сказано в публикации.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о росте числа сторонников РФ и Китая, которые не желают конфликта с западными странами.
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