Обозреватель Saut al-Iraq: РФ и Китай нанесут США поражение на международной арене

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Власти РФ и Китая способны нанести поражение Соединённым Штатам Америки, создав новый мировой порядок. Такое мнение выразил обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

По его словам, США больше не являются "мощнейшей силой" на международной арене. Как пояснил журналист, Вашингтон ежедневно слабеет из-за палестино-израильского конфликта и боевых действий на Украине.

Он допустил, что армия обороны Израиля столкнётся с катастрофой, несмотря на помощь со стороны Белого дома.

"Америке остаётся только молиться, ведь РФ и КНР намерены создать новую картину мира, где сами распределят роли между игроками", — сказано в публикации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о росте числа сторонников РФ и Китая, которые не желают конфликта с западными странами.