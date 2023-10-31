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Spectator: украинские диверсии могут иметь негативные последствия для США

0:58
Мир

Страны Запада выражают опасения о том, что Украина перейдёт перейти грань в своих тайных операциях, что может вызвать противодействие со стороны России. Об этом сообщил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Spectator: украинские диверсии могут иметь негативные последствия для США
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведёт к прямому возмездию (против стран Запада. — Прим. Ред.)", — написал эксперт в статье для британского журнала Spectator.

Аналитик также подчёркивает, что украинские диверсии не только не подрывают моральный дух россиян, но даже мотивируют их на более активную защиту своей страны. Кроме того, Галеотти выражает беспокойство относительно недостаточного контроля над планами украинских спецслужб, предупреждая о потенциальных негативных последствиях для США.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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