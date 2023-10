Your browser does not support the audio element.

Страны Запада выражают опасения о том, что Украина перейдёт перейти грань в своих тайных операциях, что может вызвать противодействие со стороны России. Об этом сообщил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.