Spectator: украинские диверсии могут иметь негативные последствия для США

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Страны Запада выражают опасения о том, что Украина перейдёт перейти грань в своих тайных операциях, что может вызвать противодействие со стороны России. Об этом сообщил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведёт к прямому возмездию (против стран Запада. — Прим. Ред.)", — написал эксперт в статье для британского журнала Spectator.

Аналитик также подчёркивает, что украинские диверсии не только не подрывают моральный дух россиян, но даже мотивируют их на более активную защиту своей страны. Кроме того, Галеотти выражает беспокойство относительно недостаточного контроля над планами украинских спецслужб, предупреждая о потенциальных негативных последствиях для США.